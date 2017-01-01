Підрив авто у Маріуполі, де загинув полковник СБУ, кваліфікували як теракт

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Вибух у Маріуполі Фото із соцмереж

Наразі вибухотехніки встановлюють пристрій, котрий використовували злочинці для підриву транспортного засобу

Підрив автомобіля у Маріуполі, під час якого загинув працівник управління СБУ в Донецькій області, кваліфіковано як теракт. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

У п’ятницю, 31 березня, у Центральному районі міста Маріуполя невідомі зловмисники підірвали автомобіль, у якому знаходився співробітник Управління Служби безпеки України в Донецькій області. Від отриманих чисельних травм та опіків працівник СБУ загинув на місці.

«Дані за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.258 КК України (теракт)», — йдеться у повідомленні.

Слідчо-оперативна група у складі співробітників СБУ, прокуратури та Нацполіції наразі перебуває на місці події. Правоохоронці з’ясовують усі обставини злочину, допитують свідків. Також працюють вибухотехніки, які встановлюють пристрій, котрий використовували злочинці для підриву транспортного засобу.

Слідство проводять слідчі Управління СБУ в Донецькій області під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області.

Нагадаємо, сьогодні о 08:35 в Центральному районі Маріуполя на перетині пр. Металургів та вул. Кафайської стався вибух. Водій автомобіля - співробітник правоохоронних органів - загинув.

Одна із версій вибуху - теракт, організований диверсійно-розвідувальною групою терористів «ДНР».

Вже відомо, що загинув полковник Служби безпеки України Олександр Хараберюш внаслідок підриву автомобіля бойовиками.