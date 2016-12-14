Підрив автомобіля ОБСЕ: в «ЛНР» натякнули, що спостерігачі самі винуваті

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Фото: AP Спостерігач ОБСЄ

В угрупуванні сказали, що автомобіль місії «відхилився від основного маршруту і рухався другорядними дорогами»

В угрупованні «ЛНР» заявляють, що автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, в якому загинули та поранені співробітники місії, «відхилився від основного маршруту і рухався другорядними дорогами».

«Ми неодноразово звертали увагу СММ ОБСЄ на дотримання необхідних заходів безпеки при моніторингу маршрутів слідування», – додали бойовики.

В угрупованні «ЛНР» вказують, що «під час слідування двох екіпажів СММ ОБСЄ за маршрутом Слов’яносербськ – село Сокільники в районі села Пришиб стався підрив на протитанковій міні одного автомобіля спостерігачів». Внаслідок цього інциденту один співробітник ОБСЄ загинув, інший був поранений.

Нагадаємо, у неділю в районі населеного пункту Пришиб на території ОРЛО підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Один співробітник СММ ОБСЄ загинув, ще один отримав поранення.

Джерело: Радіо Свобода