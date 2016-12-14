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    Підрив автомобіля ОБСЕ: в «ЛНР» натякнули, що спостерігачі самі винуваті

    • Сьогодні, 15:21
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    Спостерігач ОБСЄ
    Фото: AP
    Спостерігач ОБСЄ

    В угрупуванні сказали, що автомобіль місії «відхилився від основного маршруту і рухався другорядними дорогами»

    В угрупованні «ЛНР» заявляють, що автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, в якому загинули та поранені співробітники місії, «відхилився від основного маршруту і рухався другорядними дорогами».

    «Ми неодноразово звертали увагу СММ ОБСЄ на дотримання необхідних заходів безпеки при моніторингу маршрутів слідування», – додали бойовики.

    В угрупованні «ЛНР» вказують, що «під час слідування двох екіпажів СММ ОБСЄ за маршрутом Слов’яносербськ – село Сокільники в районі села Пришиб стався підрив на протитанковій міні одного автомобіля спостерігачів». Внаслідок цього інциденту один співробітник ОБСЄ загинув, інший був поранений.

    Нагадаємо, у неділю в районі населеного пункту Пришиб на території ОРЛО підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Один співробітник СММ ОБСЄ загинув, ще один отримав поранення.

    Джерело: Радіо Свобода

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