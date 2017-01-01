Підрив автомобіля ОБСЄ: версії та оцінки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Автомобіль ОБСЄ

На думку журналіста Романа Цимбалюка, смерть американця на окупованій Луганщині зумовить більший інтерес Білого дому щодо дій Росії в Україні

Журналіст УНІАН Роман Цимбалюк вважає, що смерть американця на окупованій Луганщині у складі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ змусить американську адміністрацію уважніше придивитись до дій Росії в Україні. Про це він пише в своєму Facebook.

«Мені доводилося неодноразово чути, що нова адміністрація в Білому домі не особливо цікавиться тим, що відбувається на сході України і не має чіткої позиції з цього конфлікту. У період виборчої кампанії, Трамп неодноразово заявляв, що було б непогано порозумітися з Путіним. У Кремлі це сприймали як можливість якоїсь «великої угоди», що якщо поквапитися, то можна американців прогнути в українському питанні. І тепер вбивство громадянина США в результаті підриву автомобілі СММ ОБСЄ змусить американців уважніше поглянути на російські злочини в Україні», - написав він.

Поряд з цим військовий експерт Олег Жданов вважає, що підрив автомобіля місії ОБСЄ є справою рук диверсійно-розвідувальних груп, імовірно російського спецназу.

«Це робота розвідувальних диверсійних груп, судячи по підтримці бойовиків, це російський спецназ, тому що професійно, красиво поставили і чітко підірвали», - зазначив він в ефірі каналу «112 Україна».

Жданов припустив, що наслідками такої диверсії може стати новий раунд переговорів в «нормандському форматі». «Далі це буде інформаційна помпа для дискредитації України і, можливо, новий раунд переговорів в «нормандському форматі», або як мінімум, мінські зустрічі», - сказав він.

Нагадаємо, у неділю в районі населеного пункту Пришиб на території ОРЛО підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Як повідомив чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц, один співробітник СММ ОБСЄ загинув, ще один отримав поранення. Пізніше стало відомо, що постраждали дві людини, а не одна.

В «ЛНР» заявили, що вибух стався через те, що автомобіль місії «відхилився від основного маршруту і рухався другорядними дорогами».

Російскі ЗМІ повідомили, що при підриві автомобіля місії ОБСЄ загинув громадянин США, поранення дістали громадяни Німеччини.