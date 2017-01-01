Підрозділи МВС перевели у посилений режим



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правоохоронці активніше працюватимуть, щоб попередити провокації під час Євробачення та травневих свят

Усі підрозділи Міністерства внутрішніх справ переведені в режим посиленого несення служби. Про це під час брифінгу заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

«Хочу наголосити на тому, що наразі в Україні всі підрозділи МВС переведено в режим посиленого несіння служби. Безперечно ми сьогодні прекрасно всі усвідомлюємо, що, на жаль, традиційно. російські спецслужби і внутрішні державні деструктивні сили саме в ці дати (травневих свят і Євробачення - ред.) готові до провокаційних дій з метою збурення і дестабілізації внутрішньої ситуації в країні», - зазначив Шкіряк, підкреслюючи, що правоохоронці готові до будь-яких викликів.

Окрім того, він наголосив на тому, що «ситуація під час травневих днів, а також Євробачення знаходиться під повним контролем правоохоронних органів».

«Сьогодні всі підрозділи міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Національної гвардії Державної служби з надзвичайних ситуацій, прикордонники цілковито готові до виконання поставлених задач і здійснять всі необхідні заходи для охорони громадського порядку під час цих травневих днів», - наголосив Шкіряк.

Джерело: Укрінформ