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    Підрозділи МВС перевели у посилений режим

    • Сьогодні, 12:27
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    Правоохоронці активніше працюватимуть, щоб попередити провокації під час Євробачення та травневих свят

    Усі підрозділи Міністерства внутрішніх справ переведені в режим посиленого несення служби. Про це під час брифінгу заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. 

    «Хочу наголосити на тому, що наразі в Україні всі підрозділи МВС переведено в режим посиленого несіння служби. Безперечно ми сьогодні прекрасно всі усвідомлюємо, що, на жаль, традиційно. російські спецслужби і внутрішні державні деструктивні сили саме в ці дати (травневих свят і Євробачення -  ред.)  готові до провокаційних дій з метою збурення і дестабілізації внутрішньої ситуації в країні», - зазначив Шкіряк, підкреслюючи, що правоохоронці готові до будь-яких викликів. 

    Окрім того, він наголосив на тому, що «ситуація під час травневих днів, а також Євробачення знаходиться під повним контролем правоохоронних органів». 

     «Сьогодні всі підрозділи міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Національної гвардії Державної служби з надзвичайних ситуацій, прикордонники цілковито готові до виконання поставлених задач і здійснять всі необхідні заходи для охорони громадського порядку під час цих травневих днів», - наголосив Шкіряк.

     

    Джерело: Укрінформ

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