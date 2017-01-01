Підсумки е-декларування: Заробітки Гройсмана і його команди за рік зросли у півтора раза

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Якщо в 2015-му загальний дохід сімей уряду становив близько мільйона доларів, то в 2016-му показник зріс до $1,6 млн

За минулий рік заробітки українських міністрів зросли на 57%. Про це свідчать декларації чиновників, йдеться у статті «Главкома» «Гроші є, а ви тримайтесь! Заробітки членів уряду Гройсмана за рік зросли у півтора раза».

Якщо в 2015-му загальний дохід сімей уряду становив близько мільйона доларів, то в 2016-му показник зріс до $1,6 млн.

Кращим за всіх минулий рік у фінансовому плані виявився для сім'ї Гройсмана. У 2016-му їй вдалося заробити близько $646 тис. – приблизно в шість разів більше, ніж у 2015-му. Певно, більшу частину цих грошей сім'я прем'єра отримала від продажу люксового автомобіля – з декларації глави уряду зник Range Rover 2013 року. Сьогодні такий позашляховик у українських дилерів коштує понад 3 млн гривень, йдеться у статті.

Майже на 50% торік збільшив доходи міністр ЖКГ Геннадій Зубко. У 2016-му його сім'я заробила понад $100 тисяч. Зубку вдалося навіть обігнати небідного міністра юстиції Павла Петренка, якому минулий рік приніс $95,3 тисячі – на третину менше, ніж у 2015-му.

Непогано попрацювала й родина глави МЗС Павла Клімкіна, яка заробила $82,4 тисячі – приблизно в два рази більше, ніж роком раніше.

П'ятірку лідерів за доходами замикає керівник оборонного міністерства Степан Полторак. Минулий рік приніс його родині близько $77 тисяч – майже у 2,5 разу більше, ніж 2015-й.