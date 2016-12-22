Підсумки року: обрання Трампа президентом США для росіян виявилось важливішим, ніж загибель дітей в Карелії

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Росіян хвилюють міжнародна політика, Олімпійські ігри, але не власні трагедії

Найважливішою подією року росіяни вважають зростання цін та обезцінення грошей. Такими виявилися результати опитування «Левада-Центру».

Другою за значущістю подією респонденти назвали обрання Дональда Трампа президентом США.

Примітно, що у переліку важливих, на думку росіян, подій року, загибель 14 дітей в Карелії опинилась аж на шостому місці. Іншими словами, подією менш важливою за допінговий скандал, Олімпійські ігри та участь РФ у війні в Сирії.

Арешт міністра економіки РФ Олексія Улюкаєва також хвилює опитаних - ця подія опинилась на сьомому місці в рейтинзі. На останніх місцях (з тридцяти) опинились посилення тиску на громадські та некомерційні організації, праймеріз «Єдиної Росії» та Панамський офшорний скандал.