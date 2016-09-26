Підтримувати аграріїв України збираються за рахунок корупціонерів

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22% від загального обсягу спецконфіската будуть спрямовані в спецфонд для підтримки бюджетної програми аграріїв України

Україні затвердили Порядок розподілу конфіскованих коштів в 2017 рік і засобів, отриманих від продажу майна, конфіскованого за рішенням суду вчинення корупційного і пов'язаного з корупцією правопорушення, повідомляє «Дебет-кредит».

Згідно з цим Порядком, частина коштів буде спрямовано на відшкодування дотацій українським аграріям. Про це повідомив Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий.

За його словами, 2,5 мільярда гривень - це 22% від загального обсягу спецконфіската - будуть спрямовані в спецфонд для підтримки бюджетної програми аграріїв України. У Мінагропромі обіцяють, що бюджетні дотації будуть відшкодовані в повному обсязі відповідно до заявлених цифрами.

«Істотна частина підтримки за новою програмою з виплати дотацій - це питання спецфонду. Сьогодні ми вже можемо говорити, що це питання вирішене. Уряд прийняв рішення, згідно з яким спецфонд наповнений. Всі цифри, які ми декларували про держпідтримку 2017 року, це вже існуючі засоби», - підкреслив Тарас Кутовий.

Повідомляється, що розподіл грошей, отриманих від конфіскації і реалізації конфіскованого в зв'язку з корупційними правопорушеннями, буде здійснюватися казначейством. Відбуватиметься це щотижня, по ходу надходження грошей. Їх розподілять між бюджетними програмами головних розпорядників коштів, пропорційно затверджених в Держбюджеті України на 2017 рік показників.

У Держбюджеті України передбачили, що доходи спецконфіската на 2017 рік складуть в загальному 11 579 мільйонів гривень. Так ось 2 579 мільйону (22%) будуть спрямовані на відшкодування дотацій аграріям.