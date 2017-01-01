Пінчук намагається сподобатись Трампу, - Чубаров

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Рефат Чубаров

Пінчук намагається привернути увагу новообраного президента США Дональда Трампа, - радник президента

Український олігарх Віктор Пінчук намагається привернути до себе увагу новообраного президента США Дональда Трампа, оскільки розраховував на перемогу Гілларі Клінтон. Це може бути одним із мотивів публікації ним статті про компроміс з Росією у The Wall Street Journal, вважає радник Президента України, народний депутат і голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«Віктор Пінчук, такі публікації робить дуже рідко, в одному з провідних ЗМІ США. Він сподівається, що на неї звернуть увагу, а отже звернуть увагу і на нього», — сказав Чубаров в ефірі Громадського.

«Тут може бути дуже багато мотивів. Як на мене, Віктор Пінчук намагається привернути увагу новообраного президента США Дональда Трампа, оскільки він, як і багато хто з нас, сподівався на перемогу Гілларі Клінтон», - додав він.

На переконання Чубарова, він може бути провідником політичної позиції, яка може належати як йому, так і певному колективу, в тому числі за межами України. При цьому сама позиція, впевнений радник Президента, призведе до капітуляції України.

«Це не є те, що він називає болючими компромісами. Це є запрошенням українців до повної капітуляції, внаслідок якої буде знищено Україну як державу», — підкреслив Чубаров.

Нагадаємо, олігарх Віктор Пінчук опублікував статтю у Wall Street Journal, в якій заявив, що Україна повинна пожертвувати анексованим Кримом заради миру з Росією, а також погодитися на замороження конфлікту на Донбасі.

У свою чергу в АП відповіли на скандальну статтю Пінчука.

У свою чергу експерти Центру дослідження Росії заявляють, що статті із закликами до української влади погодитися на всі умови президента РФ Володимира Путіна – віддати йому Крим і Донбас, відмовитись від ЄС і НАТО тощо – побудовані на низці хибних ідей та припущень.