Пинзеник розповів, як треба зберігати гроші

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Віктор Пинзеник

Екс-міністр зізнався, що основну частину своїх грошей тримає в національній валюті

Колишній міністр фінансів і міністр економіки, народний депутат Віктор Пинзеник дав українцям кілька порад щодо того, як правильно зберігати заощадження.

«Розповім слід керуватися. По-перше, не женіться за високим відсотком. Інтернет дозволяє зробити порівняння по всім банках. Це нескладна річ сьогодні. Якщо хтось не може, попросіть сина, онука, кого завгодно - нехай допоможе. Друге - диверсифікуйте ризики. Що це означає? Не тримайте всі гроші в одному місці. Третє - тримайте в різних валюта», - сказав він.

Пинзеник зізнався, що сам раніше «не робив такого в повній мірі». «Хоча я досі тримаю основну частину заощаджень у гривні, в національній валюті. Тому важливо оцінювати заощадження на поточний рік. Важливо оцінювати явища, які відбуваються протягом певного періоду часу. Там різні ставки. Врахуйте, сьогодні низькі ставки по валюті», - зазначив екс-міністр.

На його думку, не варто відмовлятися від вкладів в українських банках.

Джерело: 112 Україна