Піротехніки вилучили на Луганщині понад півсотні вибухонебезпечних предметів
- Сьогодні, 06:30
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До розмінування території було залучено 29 піротехніків
У Луганській області протягом 6 травня піротехнічними розрахунками Державної служби з надзвичайних ситуацій перевірено 2,72 га місцевості та вилучено 69 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Про це повідомляє прес-центр обласного управління ДСНС.
Зазначено, що за добу піротехніки перевірили місцевість у м. Сватове, Новоайдарському, Попаснянському, Станично-Луганському районах та на території Тошківського лісництва. Також поблизу м. Лисичанськ тривають перевірки лінії газопроводів.
«Загалом піротехніками виявлено та вилучено 69 одиниць вибухонебезпечних предметів, а саме: всім артилерійських снарядів, три реактивні снаряди, одну мінометну міну, 38 одиниць підривників та 19 одиниць інших вибухонебезпечних предметів», - йдеться у повідомленні.
У ДСНС також додали, що всього до розмінування території було залучено 29 піротехніків та 15 одиниць техніки.
Нагадаємо, у неділю під артилерійський обстріл бойовиків потрапила школа у Троїцькому.