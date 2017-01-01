Піротехніки вилучили на Луганщині понад півсотні вибухонебезпечних предметів

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Піротехніки ДСНС

До розмінування території було залучено 29 піротехніків

У Луганській області протягом 6 травня піротехнічними розрахунками Державної служби з надзвичайних ситуацій перевірено 2,72 га місцевості та вилучено 69 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє прес-центр обласного управління ДСНС.

Зазначено, що за добу піротехніки перевірили місцевість у м. Сватове, Новоайдарському, Попаснянському, Станично-Луганському районах та на території Тошківського лісництва. Також поблизу м. Лисичанськ тривають перевірки лінії газопроводів.

«Загалом піротехніками виявлено та вилучено 69 одиниць вибухонебезпечних предметів, а саме: всім артилерійських снарядів, три реактивні снаряди, одну мінометну міну, 38 одиниць підривників та 19 одиниць інших вибухонебезпечних предметів», - йдеться у повідомленні.

У ДСНС також додали, що всього до розмінування території було залучено 29 піротехніків та 15 одиниць техніки.

Нагадаємо, у неділю під артилерійський обстріл бойовиків потрапила школа у Троїцькому.