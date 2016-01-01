Пішла з життя легендарна сербська стюардеса, володарка світового рекорду з вільного падіння
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Весна Вулович
Вулович, якій на момент катастрофи було 23 роки, вдалося вижити після падіння літака з висоти більше 10 км
Сербська стюардеса Весна Вулович пішла з життя у віці 66 років. Жінка була володаркою світового рекорду висоти для тих, хто вижив під час вільного падіння без парашута за версією Книги рекордів Гіннесса. Як повідомило агентство Associated Press, тіло Вулович в її квартирі в Белграді було виявлено друзями. Причина смерті не уточнюється.
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Вулович стала єдиною, хто вижив після авіакатастрофи рейсу 367 JAT Yugoslav Airlines, що сталася в 1972 році поблизу села Србска Кам'яниця (нині Чехія) і забрала життя 27 осіб. Пасажирський літак McDonnell Douglas DC-9, який прямував за маршрутом Стокгольм - Копенгаген - Загреб - Белград, вибухнув в повітрі в результаті теракту хорватських націоналістів. Літак зруйнувався, кабіна пілотів відокремилася від основного корпусу. Уламки впали поряд з селом Сербська Кам'яниці в Чехословаччині (тепер територія Чехії). Великі частини фюзеляжу виявилися на відстані не більше кілометра один від одного, тоді як зазвичай руйнування на великій висоті призводять до суттєвого розсіюванню уламків.
Імовірно, Весну в салоні придавило візком із закусками і напоями в хвості літака. Хвостовій відсік впав в лісі на покриті снігом гілки, що пом'якшило падіння. Її крики почув місцевий лісник Бруно Гонці і врятував її.
У лікарні Вулович впала в кому на 10 днів. У неї був перелом тазу, хребта, обох ніг і декількох ребер. Курс лікування зайняв 16 місяців.
Потім Весна повернулася на роботу в Yugoslav Airlines, однак уже в якості співробітника бюро, а не стюардеси. У 1985 році її рекорд падіння без парашута зафіксувала Книга рекордів Гіннесса.
Катастрофа літака так і залишилася нерозкритою, незважаючи на те, що в багажному відсіку було виявлено вибуховий пристрій.
У рідній Сербії Вулович набула популярності і згодом використовувала найменшу можливість висловлюватися з політичних питань.
Її звільнили з авіакомпанії в 1990 році за участь у протестах проти тодішнього голови президії і майбутнього президента Сербії Слободана Мілошевича.
Потім Весна повернулася на роботу в Yugoslav Airlines, однак уже в якості співробітника бюро, а не стюардеси. У 1985 році її рекорд падіння без парашута зафіксувала Книга рекордів Гіннесса.
Катастрофа літака так і залишилася нерозкритою, незважаючи на те, що в багажному відсіку було виявлено вибуховий пристрій.
У рідній Сербії Вулович набула популярності і згодом використовувала найменшу можливість висловлюватися з політичних питань.
Її звільнили з авіакомпанії в 1990 році за участь у протестах проти тодішнього голови президії і майбутнього президента Сербії Слободана Мілошевича.