Пішла з життя легендарна сербська стюардеса, володарка світового рекорду з вільного падіння

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Весна Вулович

Вулович, якій на момент катастрофи було 23 роки, вдалося вижити після падіння літака з висоти більше 10 км

Сербська стюардеса Весна Вулович пішла з життя у віці 66 років. Жінка була володаркою світового рекорду висоти для тих, хто вижив під час вільного падіння без парашута за версією Книги рекордів Гіннесса. Як повідомило агентство Associated Press, тіло Вулович в її квартирі в Белграді було виявлено друзями. Причина смерті не уточнюється.

Вулович стала єдиною, хто вижив після авіакатастрофи рейсу 367 JAT Yugoslav Airlines, що сталася в 1972 році поблизу села Србска Кам'яниця (нині Чехія) і забрала життя 27 осіб. Пасажирський літак McDonnell Douglas DC-9, який прямував за маршрутом Стокгольм - Копенгаген - Загреб - Белград, вибухнув в повітрі в результаті теракту хорватських націоналістів. Літак зруйнувався, кабіна пілотів відокремилася від основного корпусу. Уламки впали поряд з селом Сербська Кам'яниці в Чехословаччині (тепер територія Чехії). Великі частини фюзеляжу виявилися на відстані не більше кілометра один від одного, тоді як зазвичай руйнування на великій висоті призводять до суттєвого розсіюванню уламків.