Після акцій протесту у Мінську до в’язниці потрапило шестеро українців

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Затримання активістів у Мінську

Українським дипломатам відомо про шістьох українських громадян, які перебувають в ізоляторі тимчасового утримання в Мінську

Український консул у Мінську Олександр Новосьолов заявляє, що шістьох громадян України ув’язнили в столиці Білорусі після затримання в березні.

«Нам відомо про шістьох українських громадян, які перебувають в ізоляторі тимчасового утримання. Триває робота із забезпечення їхніх прав, я постійно в контакті з адвокатами трьох затриманих на День волі. Один відбуває 15 діб арешту, особи двох інших громадян встановлюються, оскільки у них не було при собі документів. Як тільки їхні особи буде встановлено, їх депортують на батьківщину», – сказав Новосьолов «Радіо Свобода».

«Це погано, що громадян затримують і нам їх доводиться захищати, але такі умови країни перебування. Затриманих 22 березня трьох громадян України я сам завтра відвідаю в ізоляторі. Наш обов’язок – стежити за дотриманням їхніх прав і сприяти якнайшвидшому виїзду на батьківщину після відбуття покарання», – сказав український консул.

Одного з арештованих громадян України, Руслана Терещенка, суд у Мінську засудив до 15 діб арешту за участь у демонстрації опозиції 25 березня, на День волі.

Прізвища ще двох українців, затриманих 25 березня, досі встановлюються, їх бачили у мінській тюрмі «На Окрестіна» – це двоє молодих хлопців, які були одягнені в тюремні роби, повідомляє кореспондент «Радіо Свобода».

За інформацією сайту «Білоруський партизан», цих двох звинувачують у причетності до нападу на будівлю податкової інспекції в Гомелі, у будівлю якої 24 березня кинули «коктейль Молотова».

За повідомленням, при затриманні у них відібрали документи і заявили, що «втратили» їх, а також весь одяг для експертизи на предмет наявності слідів горючих або вибухових речовин.

Ще про трьох арештованих українців, протестантських проповідників, стало відомо після того, як 2 квітня з тюрми було звільнено опозиційного активіста Олеся Логвинця, який перебував в одній камері з громадянами України і розповів про них у соціальних мережах.

Про те, що проповідників з України очікували в Мінську, повідомив юрист мінської протестантської церкви «Нове життя» Сергій Луканін: «22 березня в Мінську були затримані християнські проповідники з України Ашот Саркісян, Леонід Номерчук, Владислав Єрмолов з місії «Блага вість». Вони збиралися провести в Мінську біблійні семінари за участю південнокорейського проповідника, проте були затримані і засуджені на 15 діб за безпідставним звинуваченням нібито за те, що лаялися матом».

25-26 березня у Мінську та інших містах Білорусі міліція розігнала антиурядові зібрання, більше тисячі осіб було заарештовано, близько сотні – засуджено до штрафів та арештів.

Нагадаємо також, що у Мінську затримали трьох громадян України, які приїхали до Білорусі на теологічний семінар.