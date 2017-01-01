Після інавгурації Трамп хотів зняти санкції з РФ – ЗМІ

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Президент США Дональд Трамп

Були спроби Трампа і його команди «нормалізувати» відносини з Росією

Після інавгурації президента США Дональда Трампа його команда взялася за роботу з «налагодження відносин з Кремлем», зокрема пролунало питання зняття санкцій. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на джерела у Вашингтоні.

У перші тижні президентства Дональда Трампа колишня адміністрація Барака Обами і команда Державного департаменту запекло билися проти спроб Трампа і його команди «нормалізувати» відносини з Росією.

Спроби нової команди насторожили деяких співробітників Держдепу, які невідкладно почали лобіювати через конгресменів законодавчі перепони для таких дій.

«Були серйозні припущення, що Білий дім в однобічному порядку може зняти санкції», – повідомив колишній координатор Держдепу з санкційної політики Деніел Фрід.

Він також розповів, як у перші тижні президентства Дональда Трампа йому «панічно» телефонували люди з уряду, нарікали на вказівки з Білого дому про розробку плану зі зняття санкцій, після чого Конгрес оперативно написав ініціативу, що блокує законопроект Трампа.

Том Малиновський, колишній представник відділу Держдепу з прав людини при Обамі, стверджує, що був серед тих, хто чинив опір зусиллям команди Трампа з налагодження відносин із Кремлем.

«Це була б всебічно виграшна ситуація для Москви (якби ніхто не був проти нового курсу Білого дому)», – сказав він.

Джерело: Українські новини