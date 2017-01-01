Після Мартиненка суд віддав на поруки депутатам ще й Перелому

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Фото: Станіслав Груздєв Сергій Перелома

Поручителями Переломи виступили депутати «Народного фронту» Микола Княжицький, Павло Пинзеник, Олена Бойко та Олена Ледовських

Солом’янський районний суд Києва постановив відпустити на поруки першого заступника голови правління «Нафтогазу України», колишнього голову наглядової ради Одеського припортового заводу Сергія Перелому. Відповідне рішення оголосив суддя Олександр Бобровник.

За його словами, поручителями виступили депутати «Народного фронту» Микола Княжицький, Павло Пинзеник, Олена Бойко та Олена Ледовських.

Таким чином, суд не задовольнив клопотання прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури взяти Перелому під варту на 60 діб із можливістю внесення застави у 150 мільйонів гривень (раніше у цій частині прокурори вимагали заставу у сумі 100 мільйонів гривень).

Перелому затримали 20 квітня за підозрою у створенні злочинної організації та привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем. Затримання відбулось у рамках розслідування справи щодо державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Перелома також є фігурантом справи про завдання збитків ПАТ «Одеський припортовий завод».

У той же день був затриманий і колишній народний депутат Микола Мартиненко. Він також фігурує у спрові щодо «Східного гірничо-збагачувального комбінату». У цій справі Мартиненку було оголошено підозру і у суботу йому було обрано запобіжний захід у вигляді взяття на поруки.

Джерело: Радіо Свобода