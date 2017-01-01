Після обстрілу США сирійської авіабази впав рубль
- Сьогодні, 14:54
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Курс долару до рубля виріс на 68 копійок
На відкритті торгів Московської біржі курс долару виріс на 68 копійок по відношенню до закриття попередніх торгів і з 29 березня вперше досяг позначки в 57 рублів, передає ТАСС.
За даними торгів, курс євро на біржі збільшився на 79 копійок і досяг 60,8 рублів. При цьому вартість ф'ючерсу на нафту марки Brent з поставкою в червні 2017 року на біржі ICE в Лондоні зросла на 1,3% і досягла 55,55 долара за барель.
Відзначається, що напередодні вперше з початку березня ціни піднімалися вище 56 доларів за баррель.
Як повідомляв «Главком», президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати удару по авіабазі в Сирії, з якої, за його словами, було здійснено хімічну атаку в провінції Ідліб.
59 ракет класу Tomahawk було випущено з американського корабля в Середземному морі.
Удари були спрямовані проти баз сирійських ВПС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарів.
«Удар є пропорційною відповіддю на «мерзенні дії Башара Асада». Аеродром у Шайрат, по якому було завдано ударів, використовувався для зберігання хімічної зброї та базування урядових ВПС», – повідомили у Пентагоні, додавши відео запуску ракет.
Повідомлялося, що військові бази в Сирії, де розміщуються російські війська, не потрапили під ракетний удар США.
Президент РФ Володимир Путін вважає, що ракетний удар США по військовій базі в Сирії – спроба відвернути увагу світової спільноти від жертв серед мирного населення в Іраку.