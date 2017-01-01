Після підписання «закону садистів» Путін перейнявся правами ув’язнених

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Президент РФ вимагає від прокурорів контролювати дотримання прав ув’язнених

Президент Росії Володимир Путін вимагає безумовного дотримання прав ув'язнених, пише ТАСС.

«Прошу тримати на контролі ситуацію з дотриманням прав громадян, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі», – сказав глава РФ на урочистому засіданні, присвяченому 295-річчю російської прокуратури.

Путін упевнений, що «закріплені в законі («закон садистів». – Ред.) стандарти утримання ув'язнених, їхні права на медичну допомогу, інші права мають повною мірою дотримуватися».

Як повідомлялось, 29 грудня Путін підписав закон, що регламентує застосування фізичної сили, спецзасобів та вогнепальної зброї співробітниками пенітенціарних установ до ув'язнених, також відомий як «закон садистів».

Згідно з документом, наглядачі зможуть використовувати спецзасоби при припиненні будь-яких порушень режиму утримання, блокуванні руху груп засуджених та «інших протиправних дій, що дезорганізують діяльність» виправної установи. При цьому закон виключає поняття «злісного» опору і непокори ув'язненого співробітникові Федеральної служби виконання покарань. У законопроекті також з'явилася вимога про «невідкладний» виклик лікаря до засуджених після застосування сили, спецзасобів або зброї.