Після референдуму в Туреччині Порошенко зателефонував Ердогану
- Сьогодні, 16:14
-
Розсилка
Порошенко також висловив співчуття у зв'язку з катастрофою вертольоту на сході Туреччини
Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Турецької Республіки Реджепом Тайїпом Ердоганом. Про це повідомляє прес-служба глави Української держави.
Порошенко подякував за незмінну підтримку Туреччиною незалежності та територіальної цілісності України.
Лідери обговорили подальші кроки з метою поглиблення стратегічного партнерства між двома державами. У цьому контексті вони відзначили важливість проведення у Києві Шостого засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною.
Сторони також торкнулися нагальних питань регіонального та міжнародного порядку денного, зокрема щодо розвитку ситуації в Сирії.
Глава Української держави відзначив завершення у Туреччині політичної кампанії щодо внесення змін до Конституції країни.
Порошенко висловив співчуття у зв'язку з катастрофою вертольоту на сході Туреччини.
Як повідомлялося, 16 квітня у Туреччині відбувся референдум щодо посилення повноважень президента Ердогана.
Згідно з ініціативою реформування, посаду прем'єр-міністра скасують, а президент стане головою виконавчої гілки влади і водночас головою держави. Крім того, президент зможе зберегти власне членство у партії, призначати і звільняти міністрів та суддів, планувати бюджет і запроваджувати надзвичайний стан.
Пізніше турецька опозиція заявила про маніпуляції при підрахунку голосів та сказала, що оскаржуватиме результати референдуму.
Центральна виборча комісія Туреччини визнала дійсними результати референдуму.
Рада міністрів Туреччини в понеділок, 17 квітня, також продовжила режим надзвичайного стану в країні ще на три місяці.
Читайте також матеріал: Туреччина проголосувала за султана. Якою буде нова конституція і що зможе Ердоган