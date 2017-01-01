Після референдуму в Туреччині Порошенко зателефонував Ердогану



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко і Реджеп Тайїп Ердоган

Порошенко також висловив співчуття у зв'язку з катастрофою вертольоту на сході Туреччини

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Турецької Республіки Реджепом Тайїпом Ердоганом. Про це повідомляє прес-служба глави Української держави.

Порошенко подякував за незмінну підтримку Туреччиною незалежності та територіальної цілісності України.

Лідери обговорили подальші кроки з метою поглиблення стратегічного партнерства між двома державами. У цьому контексті вони відзначили важливість проведення у Києві Шостого засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною.

Сторони також торкнулися нагальних питань регіонального та міжнародного порядку денного, зокрема щодо розвитку ситуації в Сирії.

Глава Української держави відзначив завершення у Туреччині політичної кампанії щодо внесення змін до Конституції країни.

Порошенко висловив співчуття у зв'язку з катастрофою вертольоту на сході Туреччини.

Як повідомлялося, 16 квітня у Туреччині відбувся референдум щодо посилення повноважень президента Ердогана.

Згідно з ініціативою реформування, посаду прем'єр-міністра скасують, а президент стане головою виконавчої гілки влади і водночас головою держави. Крім того, президент зможе зберегти власне членство у партії, призначати і звільняти міністрів та суддів, планувати бюджет і запроваджувати надзвичайний стан.

Пізніше турецька опозиція заявила про маніпуляції при підрахунку голосів та сказала, що оскаржуватиме результати референдуму.

Центральна виборча комісія Туреччини визнала дійсними результати референдуму.

Рада міністрів Туреччини в понеділок, 17 квітня, також продовжила режим надзвичайного стану в країні ще на три місяці.

Читайте також матеріал: Туреччина проголосувала за султана. Якою буде нова конституція і що зможе Ердоган