Після теракту у Великобританції по всій країні посилять заходи безпеки

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Мер міста оголосив, що на вулицях з'являться додаткові озброєні поліцейські формування,

У Великобританії поліцейські підрозділи по всій країні посилили збройне патрулювання, і прозвучали заклики переглянути захист Вестмінстерського палацу, який і так є одним з найбільш суворо охоронюваних об'єктів, - пише The Times.

«Уже давно були введені жорсткі заходи безпеки, від численних озброєних поліцейських патрулів всередині і зовні парламенту до непомітних заходів безпеки в Уайтхоллі і прилеглих зелених зонах, - йдеться у статті. - Навіть громадські місця для сидіння в цьому районі розроблені так, щоб витримати вибухи замінованих вантажівок або важкі автомобілі».

«Тепер прозвучать вимоги щодо додаткових заходів, особливо на мостах і дорогах», - вважають журналісти.

Неназване джерело зі сфери безпеки повідомив виданню: «Навколо Уайтхоллу багато, багато заходів безпеки, але з будівлею парламенту дуже важко. Її не можна повністю закрити. Люди входять і виходять постійно».

«Вчора ввечері було неясно, чи виділять парламентарії додаткові кошти на підвищення безпеки своїх офісів у виборчих округах», - зазначає видання.

Мер Лондона Садок Хан, оголосивши, що після теракту на вулицях з'являться додаткові озброєні поліцейські формування, сказав: «Лондонців не вдасться залякати тероризмом ніколи».

Інцидент також призвів до посилення заходів безпеки в інших місцях, говориться в статті. «Додаткові озброєні поліцейські з'явилися на великих залізничних станціях під час вечірньої години пік. Британська транспортна поліція сказала, що додаткові офіцери були «доступні по всій країні», щоб заспокоїти пасажирів. Безліч патрулів з'явилося в аеропортах Хітроу, Гетвік і Манчестер, в яких і так було вжито додаткових заходів безпеки після теракту в аеропорті Брюсселя рік тому», - пише видання.

Нагадаємо, в середу вдень у Лондоні чоловік обстріляв кілька десятків людей. В результаті стрілянини була припинена робота плати громад британського парламенту.

Потім автомобіль задавив кількох людей на Вестмінстерському мосту в Лондоні, де раніше стався інцидент зі стріляниною.

Загалом відомо про п’ятьох загиблих та 40 поранених внаслідок теракту.

Згодом поліція застрелила нападника біля парламенту.

МЗС України перевіряє інформацію про українців серед постраждалих.

Місцева влада Парижа прийняла рішення погасити вогні на Ейфелевій вежі в пам’ять жертв теракту.

Детальніше читайте в матеріалі «Главкома» «Теракт у Лондоні: авто задавило людей на Вестмінстерському мосту».