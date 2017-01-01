Після указу Путіна Росія фактично вийшла з Мінських домовленостей, - Яценюк

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Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк (н а фото зліва )

Яценюк підкреслив, що президент РФ «мріє відновити щось на кшталт Радянського союзу чи нову імперію»

Після рішення російського президента Росія практично вийшла з Мінських домовленостей. Про це заявив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк, виступаючи під час Мюнхенської Безпекової конференції у суботу, 18 лютого.

«Президент Путін вирішив визнати всі документи, видані в так званих «Донецькій і Луганській республіках». У цей самий час пан Лавров під час Мюнхенської Безпекової конференції заявив, що вони дотримуватимуться Мінських домовленостей. Це просто інший світ. Після рішення російського президента Росія практично вийшла з Мінських домовленостей», - заявив лідер партії «Народний фронт».

Яценюк підкреслив, що президент РФ «мріє відновити щось на кшталт Радянського союзу чи нову імперію»: «Це причина того, що президент Путін прийняв рішення про вторгнення в Україну. Він кидає виклик вільному світу».

«І це не Путін сильніший, це вільний світ слабший. Що сильніші ми, що більш ми об’єднані, чим менше буде розмов, що НАТО застаріле, чим менше буде «брекзитів» - то більше шансів вижити у вільного світу та демократії», - сказав лідер «Народного фронту».

Він наголосив, що українська нація проявила надзвичайну рішучість: «Ми боремося за нашу незалежність, адже ми віримо у своє майбутнє, в наш суверенітет і наш народ. Ми віримо у справжні цінності. І ми показали всьому світу, як український народ бореться за європейські цінності».

«Моє послання Російській Федерації - озброєній до зубів ядерній державі: забирайтеся з України», - сказав Арсеній Яценюк.

Нагадаємо, Путін 18 лютого підписав указ про визнання в Росії на державному рівні паспортів і інших документів, які на окупованому Донбасі роздають жителям представники терористичних організацій «Донецька народна республіка» й «Луганська народна республіка».

Представник президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко вважає такий крок спробою дестабілізації ситуації в Україні, першим кроком до націоналізації майна окупованого Донбасу і намаганням створити фундамент для замороженого конфлікту.

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що, підписавши указ про визнання паспортів та інших документів так званих «ЛНР» та «ДНР», Путін тим самим вийшов з Мінського процесу.