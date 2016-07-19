Після вибухів у метро Петербурга дві третини росіян бояться нових терактів, - опитування

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78% росіян висловили побоювання, що вони самі або їхні родичі можуть стати жертвами теракту

Понад дві третини росіян – 84% - відчувають тривогу через теракт, що стався у Санкт-Петербурзі. Про це свідчать результати дослідження «Левада-Центру».

Так, на запитання «Чи відчуваєте ви тривогу через теракт, який мав місце у петербурзькому метро?» 42% відповіли «напевно так», ще стільки ж обрали варіант «швидше так».

Лише 12% відповіли «швидше ні» і тільки 2% - «напевно ні».

Крім того, 79% вважають, що в Росії можуть от-от відбутися нові теракти.

Разом із тим, 78% росіян висловили побоювання, що вони самі або їхні родичі можуть стати жертвами теракту.

Опитування проводилося 7-10 квітня по репрезентативній всеросійській вибірці міського та сільського населення серед 1600 осіб у віці 18 років і старше в 137 населених пунктах 48 регіонів країни.

Як повідомляв «Главком», 3 квітня у Петербурзі в метро стався вибух на перегоні між станціями «Сінна площа» та «Технологічний інститут».

Під час вибуху в метро Петербурга постраждала 51 людина, загинуло 15 осіб. Усіх жертв вибуху 5 квітня було впізнано.

Сім’ям загиблих під час теракту виплатять по 1 млн рублів.

Українців серед загиблих у метро немає.