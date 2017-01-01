Після відставки Гонтаревої Нацбанк вирішив змінити фірмовий стиль

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Нацбанк вирішив зробити ребрендинг

Нацбанк вирішив зробити ребрендинг

Національний банк України за фінансової допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у партнерстві з Еkonomika communications hub розпочав роботу над проектом із ребрендингу.

Про це повідомила начальник управління інформації та громадських комунікацій НБУ Наталія Бондаренко, передає прес-служба банку.

«Ми прагнемо бути гармонійними у своєму позиціонуванні, яке має відображати внутрішні перетворення, незалежність та вагомість для розбудови новітньої української держави. Наразі існуючий логотип НБУ та його айдентика не візуалізують наших змін та ролі в країні. Сьогодні Національний банк є національним лідером реформ, має визнання та повагу у світі. Наша візія – бути сучасним, відкритим і незалежним центральним банком, який має довіру суспільства та інтегрований до європейської спільноти центробанків», – заявила Бондаренко.

За словами Наталії Бондаренко, оновлена візуалізація бренда буде логічно пов’язана із іншим не менш важливим проектом центрального банку – новим веб-сайтом, який запрацює вже восени. Тож нашим завданням є одночасно та якісно втілити ці два проекти.

USAID співпрацює з Україною вже 25 років у різних напрямах, серед яких є і технічна допомога Національному банку та іншим регуляторам у реформуванні фінансового сектору.

«Розробка нового веб-сайта НБУ відбувається за фінансової допомоги USAID. Оновлення веб-сайта та створення нового логотипу є логічним кроком, щоб привернути увагу громадян до істотних змін, які відбулися у фінансовому секторі країни, допомогти громадянам вільно і безпечно орієнтуватися в світі фінансів, а також сприяти підвищенню довіри до фінансового сектору. Це стратегічно важливо як для громадян, так і для країни загалом, щоб вивести фінансовий сектор на новий рівень розвитку, який би вирішував фінансові потребі і підприємств, особливо малих і середніх, і громадян зокрема. Ми пишаємося співпрацею з Національним банком України та маємо в планах велику низку заходів у рамках цих та інших проектів USAID»,- наголосила керівник програм фінансового сектору USAID Наталія Бережна.

Для роботи над ребредингом НБУ та USAID запросили команду кращих українських фахівців рекламно-комунікаційного ринку. У рамках проекту MMR Lab, який реалізує Еkonomika communications hub, ці експерти розроблять пропозиції щодо ребредингу центрального банку, зокрема новий логотип.

Ребрендинг передбачає зміну логотипу та фірмового стилю НБУ. Реалізація цього проекту дасть змогу розробити новий фірмовий стиль (брендбук) відповідно до сучасних тенденцій корпоративного дизайну.

«Усі елементи візуального сприйняття бренда Національного» банку України, починаючи від шрифта та візуалізації деталей, мають буди легкими та приязними до користувачів. Ми повинні врахувати досвід кращих практик центральних банків світу в комунікаціях із громадськістю. Водночас новий фірмовий стиль центрального банку має якомога коректніше зберегти його спадкоємність із попереднім», – додала Наталія Бондаренко.

Нова айдентика українського центробанку буде презентована громадськості після запуску нового сайта НБУ (проектна дата – вересень 2017 року).