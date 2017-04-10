Після відставки Гонтаревої влада Порошенка стане слабшою – The New York Times

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Фото УНІАН Валерія Гонтарева

Схоже, Порошенко не буде захищати Гонтареву – свого клишнього бізнес-партнера

Якщо голові Нацбанку України була потрібна ще одна причина для відставки, то така з'явилася минулого тижня, коли на стіні її будинку невідомі намалювали свиню, загорнуту в російський прапор, а група молодих демонстрантів назвала її «російською маріонеткою».

«Після тривалої кампанії ненависті, яка також включала покладену під двері труну, Валерія Гонтарева нарешті подала у відставку. Її звільнення за відсутності очевидного кандидата на заміну лишає президента Петра Порошенка без ще одного союзника при владі в той час, як кредитори ставлять під питання його здатність провести обіцяні реформи», – пише сьогодні The New York Times.

Видання зауважує, що за час роботи на чолі НБУ Гонтарева «нажила ворогів» через свою «криваву неупередженість у прийнятті жорстких антикризових заходів». Але це також принесло їй прихильність інвесторів і МВФ.

«Схоже, Порошенко не буде захищати Гонтареву – свого клишнього бізнес-партнера – від витіснення з її посади, і це може ускладнити для нього завдання знайти заміну», – йдеться в статті. Депутат від «Народного фронту» Олександр Кірш сказав виданню, що президенту доведеться пошукати когось, хто займе роль «камікадзе».

За його словами, навіть політичні союзники Порошенка можуть не погодитися на посаду голови Нацбанку через страх, що «президент не буде їх захищати».

Видання зауважує, що рейтинг Порошенка і його партії досить низькі зараз. І на виборах в 2019 році нинішньому президенту України буде непросто здобути прихильність виборців.

Як повідомлялося, сьогодні Гонтарева оголосила про те, що йде у відставку. Останній день її роботи – 10 травня. Інших змін у складі правління найближчим часом не відбудеться, додала вона.

Гонтарева також назвала олігархів, які заборгували Національному банку мільярди гривень.