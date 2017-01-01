Після заходу в Україну лоукостів авіакомпанія МАУ запускає дешеві тарифи

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Літак МАУ

На сайті компанії вже доступні квитки на внутрішні та міжнародні перевезення за тарифом low cost, починаючи з листопада 2017 року

Українська компанія «Міжнародні авіалінії України» запускає нову послугу дешевих перевезень - тариф low cost. Як заявили ВВС Україна у прес-службі МАУ, low cost почав працювати з 11 травня.

Цю інформацію раніше також повідомив портал avianews.com.

На сайті компанії вже доступні квитки на внутрішні та міжнародні перевезення за цим тарифом, починаючи з листопада 2017 року.

Згідно з описом тарифу low cost на сайті МАУ, квитки не можна повернути або обміняти навіть зі штрафом.

Безкоштовно пасажир може пронести на борт тільки ручну поклажу вагою не більше 7 кілограмів. І найголовніше - квитки за такою ціною можна купувати не менше ніж за 180 днів до польоту.

У коментарі ВВС Україна представник МАУ також вказав, що викупити ці квитки потрібно не пізніше за п'ять годин від моменту бронювання.

Більше деталей пообіцяли повідомити на спеціальній прес-конференції, яка запланована на 12 травня.

Наразі на сайті МАУ можна знайти квитки на деякі рейси за новим тарифом, які іноді вдвічі або втричі дешевші за попередній економний тариф «тільки ручна поклажа».

Зокрема, квитки до Амстердама і назад на середину листопада за тарифом low cost коштують близько трьох тисяч гривень. Звичний тариф у кілька разів дорожчий.

Квитки до Парижа та назад наразі доступні за ціною 4,5 тисячі гривень, тоді як звичний тариф складає близько 15 тисяч.

Квитки на Гельсінкі в обидві сторони на листопад доступні за ціною близько 2,5 тисячі гривень.

Рейс на Львів та назад можна знайти за ціною близько 800 гривень, а злітати в обидва боки у Харків або Одесу в листопаді можна за 1,5 тисячі гривень.

Нагадаємо, 11 травня Рада ЄС остаточно затвердила рішення про надання Україні безвізу.

Громадяни України з 11 червня зможуть їздити без віз в 34 європейські країни.

Порошенко повідомив, що після надання Євросоюзом безвізового режиму для громадян України, низка країн Латинської Америки і Азії теж введуть «безвіз».

На даний момент в Україні продовжується робота по залученню лоукостів, які зроблять авіаперельоти для українців дешевшими.

Зокрема, ірландський лоукост Ryanair відкриває рейси з України. Авіакомпанія оголосила про свої перші рейси з Києва до Лондона, Манчестера, Ейндховена і Стокгольма. Крім того, Ryanair у жовтні відкриє польоти зі Львова до Кракова, Будапешта, Берліна, Вроцлава, Меммінгена, Ейндховена і Лондона.

Також лоукост Wizz Air відкриває нові рейси з Києва.

Також турецький лоукост Pegasus запустив рейс Київ – Анкара.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян також заявив, що у 2017 році на український ринок зайдуть європейські лоукости.