Після замаху нардепа охороняє «Альфа»: СБУ побоюється за його життя

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Василь Грицак

Грицак каже, що після спроби замаху нардепа охороняє спецпідрозділ «Альфа»

У Службі безпеки України наразі немає інформації щодо загрози життю ще когось з народних депутатів України.

Про це на брифінгу заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак, повідомляє «Укрінформ».

«У нас, на щастя чи на жаль, немає даних про загрозу безпеці ще комусь із народних депутатів України», - сказав Грицак.

Він додав, що наразі народний депутат, спробу замаху на життя якого попередила спецслужба, перебуває під охороною спецпідрозділу СБУ «Альфа».

«Ми знаємо ще деякі деталі, які нам дають підстави побоюватися за його життя», - зазначив глава СБУ.

Нагадаємо, Служба безпеки України запобігла спробі замаху на життя народного депутата України, яка планувалася і координувалася з території Росії.