Письменника Сергія Жадана не пропускали в зону АТО

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Нардеп Маркевич заявив, що нині зона АТО є заблокованою

Учасник торговельної блокади на Донбасі, депутат від «Самопомочі» Ярослав Маркевич в інтерв'ю «Главкому» розповів, що письменниК Сергій Жадан, який їхав з Борисом Севастьяновим у зону АТО на концерт для дітей, піднявся у своїх дзвінках аж до Адміністрації президента аби дали добро на проїзд.

Маркевич прокоментував дії правоохоронців, які спочатку затримали 40 блокувальників, а потім відпустили.

«Тут питання не стільки в діях поліції, хоча, безумовно, виконувати незаконні накази не повинен ані поліцейський, ані солдат, скільки питання до Банкової. Невже там не розуміють, що чим сильніше тиснуть, тим сильнішою буде віддача?», - заявив депутат.

За його словами, нині зона АТО є заблокованою.

«Потрапити туди людям, які там не прописані або не їдуть до Москви, дуже складно. Сергій Жадан, який їхав з Борисом Севастьяновим у зону АТО на концерт для дітей, піднявся у своїх дзвінках аж до Адміністрації президента (аби дали добро на проїзд). Їх не пропускали, бо вони потрапляли під ті самі небезпечні характеристики, які були виписані на кожному блокпості. Тобто під визначення «волонтер», а його пропускати не можна, бо він може допомогти блокаді. Ця історія була вчора. Уявіть, скільки вони зусиль доклали, аби організувати розгін однієї конкретної ділянки блокади, замість того, щоб витратити цей час на те, аби домовитися з людьми (блокувальниками), знайти точки дотику, розробити план, зрештою проголосувати за закон (який забороняв би торгівлю з окупованими територіями), можливо і альтернативний розглянути», - зазначив Маркевич.

Нагадаємо, у штабі блокади Донбасу повідомили про розгон редуту в Кривому Торці співробітниками СБУ та КОРД.

У СБУ заявили, що не мають відношення до штурму. Згодом у службі уточнили, що вживають контрдиверсійних заходів у зоні АТО, було затримано понад 40 осіб.

Вночі всіх затриманих учасників блокади звільнили.

Акції протесту відбулися у кількох містах України: у Києві прибічники «блокади» влаштували мітинг, а також протестувальники зайняли будівлю Волинської і Чернівецької ОДА через затримання блокувальників.