Піст вдарить по кишенях віруючих – експерт

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Гриби подорожчали більше ніж удвічі, риба – на 45%

На тлі Великого посту, який розпочався цьогоріч 27 лютого, вже зросли ціни на продукти, які дозволено вживати віруючим. Перш за все це риба і гриби. Останні подорожчали найбільше – на 60–70%, пише видання «Сегодня».

За словами аналітика Української аграрної конфедерації Дмитра Дейна, основна причина підвищення вартості грибів – зростання попиту на них. «Взимку кіло печериць коштувало 23–25 грн, а зараз – 40–45, оскільки гриби беруть ті, хто не їсть м'ясо. Великий піст – головний двигун цін, тому поступового здешевлення грибів до 30 грн/кг не варто очікувати раніше, ніж через півтора місяця. А риба у нас на 70% імпортна, і її ціна залежить від курсу долара, який в останній місяць зріс», – пояснив він.

Директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко додав, що причина подорожчання риби – ще й у зниженні пропозиції. За його словами, це сезонне зростання цін, оскільки впав вилов української ставкової риби – коропа, карася. «Ціни на них підвищилися за лютий на 45%, або до 50 грн за кг карася, 60 грн за кг коропа. В піст роздріб намагається заробити, тому карась може подорожчати до 60 грн, короп – до 70–75 грн. Але вже до кінця квітня, коли піде вилов не лише карасів і коропів, а й товстолобика, щуки, лина, ціни на карасів і коропів можуть впасти вдвічі», – зазначив він.

Незважаючи на те, що експерти відзначають деяке зростання цін (до 10%) на огірки, помідори і зелену цибулю, традиційний борщовий набір поки що дорожчати не буде.

Натомість виробники молочних продуктів попереджають про майбутнє зростання цін на свою продукцію. «На підвищення вплинули внутрішні і зовнішні економічні фактории. У першу чергу це підвищення ціни на сировину. Наприкінці 2016 року ціна на молоко зросла на 80% порівняно з літом 2016-го. Плюс коливання курсу долара... Адже ціни на упаковку, заквасочні культури і вітаміни безпосередньо залежать від нього», – розповіли в прес-службі одного з українських виробників.

Зростання цін можливе в березні, коли закінчиться цикл дозрівання сирів і на прилавки потрапить товар за новими цінами. Наприклад, сир «Український» або «Голландський», що належить до середнього цінового сегменту, коштуватиме 170–180 грн/кг (зараз 140–150), пророкують виробники. «Це дорожче аналогічних польських сирів, тому нашим сироварам доведеться стримати апетити», – каже Дорошенко.

Крім того, почав дорожчати цукор: ціни на ваговий «пісок» підвищилися з 15 до 15,2 грн/кг, до 16,5–17, а на фасований – до 20–22 грн/кг. Причина – 33-разове зростання експорту цукру в поточному сезоні. Через неврожай у світі цукрової тростини. «Продажі цукру за кордон різко активізувалися через кон'юнктуру світового ринку, але це не триватиме вічно, – каже аналітик консалтингової компанії «ПроАгро» Ярослав Левицький. – По внутрішньому ринку, навіть якщо експорт залишиться настільки ж активним, а виробники кажуть про 500 тис. тонн, то все одно дефіциту цукру не буде завдяки високому обсягу виробництва і перехідним запасам. Можливе лише сезонне підвищення цін у травні-червні в роздробі до 20 грн/кг максимум, але реально ціна залишиться на рівні 17–18 грн/кг».