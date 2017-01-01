Питання безвізу для України внесено на розгляд послів ЄС

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Український безвіз схвалять посли ЄС

Комітет постійних представників ЄС (COREPER) розгляне безвіз для України 26 квітня

Комітет постійних представників ЄС (COREPER) 26 квітня розгляне питання безвізового режиму для України. Порядок денний зустрічі послів ЄС 26 квітня опублікований на сайті Ради ЄС і Європейської ради.

Так, у переліку проектів, які COREPER розглядатиме у середу, зазначено «регламент Європарламенту і Ради ЄС, що вносить зміни до регламенту про перелік третіх країн, чиї громадяни при перетині зовнішніх кордонів потребують віз, і країн, чиї громадяни які звільняються від такої вимоги (Україна)».

Після того, як український безвіз схвалять посли ЄС, його має затвердити рада ЄС. Очікується, що це станеться орієнтовно 11 травня. Після цього відбудеться підписання і публікація рішення в Офіційному журналі ЄС Безвіз фактично набуде чинності через 20 днів після публікації – орієнтовно 11 червня.

Як повідомляв «Главком», 6 квітня Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС.

У Європейському парламенті розповіли, з якими країнами ЄС і Шенгенської зони діятиме безвізовий режим для українців.

Документ про лібералізацію візового режиму мають підписати президент Європарламенту та головуючий у Раді ЄС представник Мальти. Рішення набуде чинності на 20-й день після опублікування документа. Експерти кажуть, що вже з середини червня українці, які мають біометричні паспорти, зможуть здійснювати короткотермінові (до 90 днів упродовж півроку) подорожі до Євросоюзу з туристичною метою.

Джерело: Європейська правда