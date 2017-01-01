Питання грошей для України відсутнє в планах МВФ на лютий



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У порядку денному засідань Ради директорів Міжнародного валютного фонду, який розписано до 17 лютого 2017 року, немає українського питання

Питання виділення Україні чергового траншу кредиту відсутнє в порядку денному засідань Ради директорів Міжнародного валютного фонду, який розписаний до 17 лютого 2017 року. Порядок денний розміщений на сайті МВФ.

До вже сформованого порядку денного роботи Ради директорів МВФ не було внесено питання оцінки реформ, що проводяться Україною у рамках програми співпраці з МВФ.

Так, розклад засідань ради складено до 17 лютого, проте «українського питання» у ньому немає.

У лютому у МВФ заплановано розгляд питань співпраці з Португалією та Мальтою.

Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд у січні не розглядав питання виділення Україні чергового траншу кредиту. Це питання було відсутнє у календарі фонду.

Міністерство фінансів очікувало наступний транш від МВФ на 1 млрд доларів на початку лютого.

Раніше директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард, коментуючи результати переговорів із президентом України Петром Порошенком у Давосі, повідомляла, що Україна і МВФ у наступні кілька днів узгодять останні технічні питання, необхідні для надання траншу.