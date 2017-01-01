Питання виборів на Донбасі зняте з порядку денного мінських переговорів

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Фейкові вибори на Донбасі

Також знято питання конституційних змін щодо особливого статусу ОРДЛО

Завдяки позиції української сторони питання проведення виборів в ОРДЛО зняте з порядку денного переговорів у Мінську. Про це в ефірі «5 каналу» заявила представник політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ольга Айвазовська.

«Насправді, перемовний процес інколи набагато складніший у плані перемоги чи зради, ніж здається. Тому що з порядку денного, в тому числі завдяки перемовинам і позиції української сторони, знято питання виборів, знято питання конституційних змін», – сказала вона.

Айвазовська наголосила: «Сьогодні ОРДЛО і Російська Федерація бореться за одне питання – це формула Штайнмайєра. Тому що якраз виходячи з цієї позиції, що у вересні закінчується юрисдикція прийнятого закону про особливість місцевого самоврядування, і нам потрібно мінімізувати внутрішню дискусію політичного беззмістовного характеру і розуміти, що все набагато складніше, бути мудрішими в цих питаннях».

Як повідомлялося, найближчими днями у Франції відбудуться чергові консультації у «нормандському форматі».