Південна Корея провела запуск балістичної ракети, яка може досягти території КНДР

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Балістична ракета

Запуск Південною Кореєю ракети став ще одним попередженням владі КНДР

Південна Корея заявила про успішний пуск власної балістичної ракети. Про це повідомляє Younhap, посилаючись на джерела в Міністерстві оборони.

Пуск ракети типу Hyunmoo був здійснений на полігоні Агентства з розвитку оборони, яке перебуває під контролем Міноборони. Згідно з повідомленням, дальність ракети становить 800 км і може досягти території КНДР.

За словами джерел, запуск Південною Кореєю ракети став ще одним попередженням владі КНДР, які продовжують випробовувати балістичні ракети.

Дата пуску ракети не повідомляється. При цьому джерела підкреслили, що на випробуванні був присутній міністр оборони країни Хан Мін Гу. Результати, на думку військових, виявилися успішними.

«Будучи розгорнутою, нова ракета буде здатна охопити всю (територію, - ред.) Північної Кореї, навіть при запуску з південної частини країни», - додає агентство.

Як повідомляв «Главком», вчора КНДР здійснила запуск балістичної ракети в напрямку Японського моря. Пуск був здійснений з об'єкта наземного базування неподалік від Синпо.

Нещодавно Північна Корея провела також випробування новітнього ракетного двигуна.

Джерело: РБК-Україна