Південна Осетія залишилась без світла
- Сьогодні, 12:57
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Фото: mrsk-sk.ru
Енергетик
Очікується, що постачання електроенергії до Південної Осетії поновиться до кінця дня 23 квітня
Південна Осетія повністю знеструмлена. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Міжрегіональну розподільчу мережеву компанію Північного Кавказу.
«В горах Північної Осетії зійшло багато лавин, плюс до цього там був ураганний вітер, які пошкодили лінії мереж», - пояснили в мережевій компанії.
Зараз енергетики встановлюють місце обриву мереж. Очікується, що постачання електроенергії до Південної Осетії поновиться до кінця дня 23 квітня.
Джерело: Republic