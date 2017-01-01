  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Південна Осетія залишилась без світла

    • Сьогодні, 12:57
    • Розсилка
    Енергетик
    Фото: mrsk-sk.ru
    Енергетик

    Очікується, що постачання електроенергії до Південної Осетії поновиться до кінця дня 23 квітня

    Південна Осетія повністю знеструмлена. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Міжрегіональну розподільчу мережеву компанію Північного Кавказу.

    «В горах Північної Осетії зійшло багато лавин, плюс до цього там був ураганний вітер, які пошкодили лінії мереж», - пояснили в мережевій компанії.

    Зараз енергетики встановлюють місце обриву мереж. Очікується, що постачання електроенергії до Південної Осетії поновиться до кінця дня 23 квітня.

    Джерело: Republic

    Читайте також
    електроенергія аварія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ