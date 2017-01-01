Південна Осетія залишилась без світла

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Фото: mrsk-sk.ru Енергетик

Очікується, що постачання електроенергії до Південної Осетії поновиться до кінця дня 23 квітня

Південна Осетія повністю знеструмлена. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Міжрегіональну розподільчу мережеву компанію Північного Кавказу.

«В горах Північної Осетії зійшло багато лавин, плюс до цього там був ураганний вітер, які пошкодили лінії мереж», - пояснили в мережевій компанії.

Зараз енергетики встановлюють місце обриву мереж. Очікується, що постачання електроенергії до Південної Осетії поновиться до кінця дня 23 квітня.

Джерело: Republic