Півмарафон у Києві: перекрито п’ять вулиць та три мости



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рух автотранспорту на маршрутах бігового заходу буде обмежено

У столиці сьогодні перекрили низку вулиць через проведення сьомого Київського міжнародного півмарафону, повідомляється на сайті організаторів.

Зазначається, що рух автотранспорту на маршрутах бігового заходу буде обмежено. «Перекриття транспортного руху — одна із обов’язкових умов проведення масових змагань з бігу. Таким чином, близько 9 тис.учасників заходу, серед яких є діти, отримують гарантію безпеки на трасі забігу», — йдеться в повідомленні.

Так, рух у неділю буде перекритий на Контрактовій площі з 5:00 ранку до 22:00, на вулиці П.Сагайдачного з 5:00 до 22:00, на Дніпровському узвозі з 9:00 до 10:30 перекрито підйом та спуск біля мосту Метро.

Крім того, буде перекрите Набережне шосе — з 8:00 до 10:30 (там буде перекрито рух в обидва напрямки від мосту Метро до Контрактової площі, з 9:00 до 12:40 перекрито рух від Боричевого узвозу до мосту Метро). Також на вулиці Набережно-Хрещатицька з 8:30 до 12:40 буде перекрито рух у проміжку від Боричевого узвозу до Гаванського мосту.

Гаванський міст перекриють з 09:00 до 11:40 в сторону мосту Георгія Фукса, вулицю Набережно-Рибальську з 09:30 до 10:40 перекрито в сторону мосту Георгія Фукса.

Міст Георгія Фукса з 09:30 до 10:50 перекриють у сторону Лівого берега до зупинки “Парк Дружби Народів”. Зазначається, що вперше за історію Київського півмарафону буде організовано реверсивний рух у полосі зустрічного руху.

На вулиці Труханівській та Володимирському узвозі рух буде обмежено з 8:30 до 12:50 та з 8:30 до 13:00 відповідно в обидва напрямки.