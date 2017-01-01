Північна Корея не здійснила очікуваних ядерних випробувань

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KCNA Кім Чен Ин з військовими у Палаці Сонця 15 квітня

На фоні активності на полігоні Пункхері повідомлялося про можливі випробування з нагоди "Дня Сонця", що припав на суботу

У суботу Північна Корея не здійснила ядерні випробовування. Це сталося після того, як США продемонстрували реальну загрозу військової сили у регіоні, а Китай збільшив економічні обмеження щодо його економічно залежного союзника, пише «Голос Америки».

Замість того, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин провів військовий парад з нагоди "Дня Сонця" - так у Північній Кореї називають офіційну дату дня народження засновника Північної Кореї Кім Ір Сена, що є одним із головних державних свят.

"Кім Чен Ин запланував бій з США, але вирішив відмовитися від цього плану", - каже аналітик Світового інституту північнокорейських досліджень Ан Чен Ір.

Раніше Північна Корея виступила з низкою заяв, у яких пригрозила Сполученим Штатам і їхнім союзникам у регіоні, в першу чергу Південній Кореї, випереджувальними ударами в разі, як заявили у Пхеньяні, продовження американських «провокацій».

Перед цим президент США Дональд Трамп відправив до Корейського півострова авіаносну корабельну групу на чолі з авіаносцем ВМС США Carl Vinson – як вважають, у намаганні дати сигнал Північній Кореї щодо її амбіцій розвивати ядерну зброю і балістичні ракети всупереч резолюціям Ради Безпеки ООН. У відповідь Пхеньян погрожував ядерною атакою.

Раніше AFP з посиланням на спостерігачів повідомляло про активність на ядерному полігоні Північної Кореї Пункхері. Супутники виявили її в головному адміністративному районі і навколо командного центру полігону.

Перед цим північнокорейська влада закликала журналістів з іноземних країн, що перебувають у КНДР, приготуватись у четвер 13 квітня до «великої і важливої події», але нічого важливого не сталося.

У суботу 15 квітня в КНДР святкували 105-ї річницю від дня народження її засновника Кім Ір Сена. ЗМІ очікували, що у зв’язку із цією датою у Північній Кореї можливі ядерні випробування.

Нагадаємо, 15 квітня на військовому параді армія Північної Кореї продемонструвала нові види балістичних ракет, у тому числі з базуванням на підводних човнах.