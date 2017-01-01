Північна Корея обіцяє проводити ядерні випробування будь-коли і будь-де

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Ракета КНДР

Північна Корея, яка регулярно загрожує знищити Сполучені Штати, звинуватила Вашингтон в тому, що той підштовхує Корейський півострів до ядерної війни

КНДР буде продовжувати запуски ракет «в будь-який час, в будь-якому місці», всупереч резолюції Ради Безпеки ООН і попередження США

Про це повідомляє Reuters.

«Тест-стрільби міжконтинентальних балістичних ракет будуть відбуватися в будь-який час і в будь-якому місці, з волі вищого керівництва Північної Кореї» - сказав посол Північної Кореї в Китаї Джі Чже Рен журналістам в Пекіні в понеділок, за день до того, як Рада Безпеки ООН збирається в Нью-Йорку обговорити нові запуски ракет КНДР.

Північна Корея, яка регулярно загрожує знищити Сполучені Штати, звинуватила Вашингтон в тому, що той підштовхує Корейський півострів до ядерної війни, що пов'язано з недавніми військовими навчаннями Японії і Південної Кореї.

Раніше стало відомо, що 14 травня Північна Корея здійснила ще один тестовий запуск балістичної ракети через кілька днів після вступу на посаду нового президента у Південній Кореї.

ЗМІ повідомили, що ракета впала на відстані приблизно 100 км (60 миль) від російського Владивостока.

Рада безпеки ООН проведе екстрене засідання у зв'язку з черговим ракетним випробуванням КНДР.

Влада Північної Кореї оголосила про вдалий запуск балістичної ракети і про те, що вона націлилася на США.