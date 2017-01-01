Північна Корея погрожує потопити американський авіаносець



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Авіаносець «Карл Вінсон»

У КНДР заявили, що можуть потопити авіаносець США «одним ударом»

Північна Корея пригрозила Сполученим Штатам Америки потопити авіаносець «Карл Вінсон» у відповідь на спільні американо-японські навчання в Філіппінському морі.

Газета правлячої Трудової партії Кореї написала, що революційні сили КНДР готові потопити авіаносець США.

«Наші революційні сили перебувають у бойовій готовності, щоб потопити авіаносець США одним ударом», - йдеться в повідомленні.

У тих же час, корейці назвали американський авіаносець «Карл Вінсон», який перебуває на чолі авіаційної ударної групи військово-морських сил США, «грубим звіром» і зазначили, що удар по авіаносцю буде «дійсним виявом нашої військової сили».

Нагадаємо, ввіаносна ударна група ВМС США, до складу якої входить атомний авіаносець «Карл Вінсон», приступила до навчань неподалік від берегів Корейського півострова в західній частині Тихого океану поблизу Філіппін. Разом з нею в навчаннях беруть участь кораблі японських ВМС.