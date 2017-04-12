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    Північна Корея проведе ядерні випробування – The New York Times

    • Сьогодні, 13:07
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    Корея вже провела п'ять ядерних випробувань
    www.rbc.ua
    Корея вже провела п'ять ядерних випробувань

    Ймовірна дата – субота, 15 квітня

    Супутникові знімки показують, що Північна Корея найближчим часом може провести новий підземний ядерний вибух. Про це повідомляє The New York Times.

    Корея вже провела п'ять ядерних випробувань у цьому десятилітті. Новий вибух може виявитися найпотужнішим з усіх випробувань.

    «Ядерні випробування Північної Кореї неухильно стають більш руйнівними, і країна продовжує переслідувати свою давню мету – встановити ядерну боєголовку на міжконтинентальну ракету, здатну досягати цілей по всьому світу», – зазначає видання.

    При вивченні супутникових зображень експерти спостерігали активну діяльність на горі Мантап, висотою в милю, де Північна Корея проводить свої ядерні випробування.

    За словами аналітиків, Північна Корея часто пов'язує важливі дати з демонстрацією військової сили. Вона може провести ядерні випробування на день народження засновника країни Кім Ір Сена, 15 квітня, цієї суботи. Кім Ір Сен – дід нинішнього лідера країни Кім Чен Ина.

    Як повідомляв «Главком», раніше влада Північної Кореї закликала іноземних журналістів бути готовими до «великої і важливої події».

    вибух Північна Корея
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