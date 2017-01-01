Північна Корея провела масштабні військові навчання зі стрільбами

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Військова КНДР

Масові навчання приурочені до 85-ї річниці заснування Корейської народної армії

КНДР провела масштабні навчання зі стрільбами на честь 85-ї річниці заснування Корейської народної армії. Про це повідомило агентству Yonhap джерело в уряді.

«Північна Корея провела масштабні навчання в районі східного портового міста Вонсан. Передбачається, що на них був присутній лідер країни Кім Чен Ин», - відзначає агентство.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп направив до Корейського півострова американську авіаносну групу кораблів на чолі з авіаносцем «Карл Вінсон» у відповідь на посилення напруженості через випробування Пхеньяном балістичних ракет.

23 квітня два японських есмінця приєдналися до корабельної групи «Карла Вінсона» для демонстрації солідарності. На тлі загострення відносин з'явилося повідомлення про затримання Пхеньяном громадянина США, який намагався виїхати з КНДР. У Північній Кореї затримано ще щонайменше двоє американських громадян.

Джерело: УНІАН