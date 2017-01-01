Північна Корея провела успішний запуск балістичної ракети



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Балістична ракета

Ракета точно вразила визначену мету, повідомляє центральне ЗМІ Північної Кореї

КНДР в понеділок провела успішний запуск балістичної ракети в бік Японського моря. Як повідомляє у вівторок Центральне телеграфне агентство Кореї, вона «точно вразила визначену мету».

Випробуванням керував лідер КНДР Кім Чен Ин, який розпорядився зосередити зусилля «на розвиток потужних стратегічних озброєнь на базі досягнутого успіху».

За словами голови Трудової партії Кореї і Держради КНДР, вперше ракета такого типу, яка здатна наносити «надточні удари по об'єктах противника в будь-якому районі», демонструвалася на військовому параді, який відбувся в Пхеньяні в цьому році з нагоди Дня народження Кім Ір Сена.

Кім Чен Ин висловив упевненість, що в майбутньому оборонна промисловість країни доб'ється ще більших успіхів, щоб послати «набір подарунків «янкі» у відповідь на провокації США.

За твердженням Комітету начальників штабів Республіки Корея, північнокорейці випробували ракету малого радіусу дії типу «Скад».

Нагадаємо, декілька днів тому у КНДР пройшло випробування систем протиповітряної оборони. За пробами спостерігав Кім Чен Ин. Глава КНДР закликав запустити масове виробництво даної системи ППО, щоб «знищити зухвалі ілюзії ворогів про їх панування в повітрі».

«Деякі дефекти, виявлені в системі в минулому році, були повністю усунуті», - заявив Кім Чен Ин.

Пізніше з’явилося відео випробувань ракет у КНДР.

Джерело: ТАСС