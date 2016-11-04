Північна Корея спростувала свою причетність до вірусу WannaCry



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Радіо Свобода Вірус WannaCry «вимагав» у користувачів викуп за розблокування системи

Кілька компаній з кібербезпеки заявили, що код, який використовується в атаках, аналогічний тому, що був застосований хакерами Північної Кореї

Північна Корея спростувала інформацію про причетність до глобальних кібератак у минулі вихідні на понад 200 тисяч комп’ютерів у 150 країнах.

Йдеться про вірус WannaCry, який проникаючи на комп’ютери, «вимагав» у користувачів викуп за розблокування системи.

Кілька компаній з кібербезпеки заявили, що код, який використовується в атаках, аналогічний тому, що був застосований раніше і пов’язувався з хакерами Північної Кореї, які атакували компанію Sony і банки Бангладешу.

«Це смішно», – заявив журналістам у Нью-Йорку 19 травня посол Північної Кореї в ООН Кім Ін Рен, заявивши, що за такими заявами стоять Вашингтон і Сеул.

«Це стереотипний спосіб Сполучених Штатів і ворожих сил – починати гучну кампанію щоразу, коли трапляється щось дивне», – прокоментував він.

Нагадаємо, що 12 травня новий вірус із вимогою викупу вразив десятки тисяч комп’ютерів у різних країнах. Найбільше таких випадків виявлено в Росії, Україні і Тайвані. За даними Kaspersky Lab, було зафіксовано більше 45 тисяч подібних атак у 74 країнах світу.

Зокрема, подібної атаки зазнали лікарні Британії, іспанська компанія Telefonica, в Росії подібний вірус вразив внутрішню комп'ютерну систему МВС, а також компанію «Мегафон».

Пізніше спеціаліст з Британії випадково призупинив новий вірус.

За даними спеціалістів, атака була вчинена кіберугрупованням з можливими зв’язками з Росією.

Читайте також: Вірус WCry і як вберегтися від світової кібератаки.

Джерело: Радіо Свобода