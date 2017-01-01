Північна Корея відреагувала на успішне випробування нової протиракетної оборони США

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Кім Чен Ин

КНДР заявила, що випробування США є «серйозною військовою провокацією»

Представник Стратегічних сил КНДР засудив успішне випробування нової системи протиракетної оборони США, заявивши, що Вашингтон не спроможний перехопити масований ядерний удар. Про це повідомляє Yonhap.

«Такий ризикований крок є ознакою того, що їх підготовка до розв’язання ядерної війни проти КНДР досягла заключного етапу», — сказав представник Стратегічних сил КНДР.

Він також заявив, що випробування США є «серйозною військовою провокацією» і блефом.

«Вони дуже помиляються, якщо думають, що їхня система перехоплення ракет зможе відбити масований ядерний удар наших Стратегічних сил. Відчайдушні ігри адміністрації Трампа лише наближають той день, коли їх континент перетвориться на попіл», — заявили в Пхеньяні.

Як повідомляв «Главком», 30 травня заплановані випробування новітньої системи протиракетної оборони Сполучених Штатів проти запущеної балістичної ракети завершились успішно. Запуск ракети-перехоплювача проводився з наземної установки на Маршаллових островах.

Міністерство фінансів США оголосило про запровадження міжнародного пакету санкцій, у тому числі проти російських підприємств і фізичних осіб, за допомогу режиму КНДР в порушення міжнародних санкцій, введених проти нього через ракетно-ядерні випробування.

Джерело: Громадське