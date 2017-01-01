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Північна Корея здійснила запуск невпізнаного снаряда

Запущений КНДР снаряд може бути балістичної ракетою

Північна Корея (КНДР) провела в неділю, 14 травня, запуск невідомого снаряда з регіону біля свого західного узбережжя.

Про це повідомили військові Південної Кореї, передає Reuters.

«Тип снаряда поки що не визначено», - повідомив південнокорейський військовий чиновник.

Водночас інформаційне агентство Yonhap повідомило, що запущений снаряд є балістичною ракетою. Наголошується, що пуск було проведено в регіоні під назвою Кусон, розташованому на північний захід від столиці КНДР Пхеньяна, де раніше Північна Корея вже проводила випробування ракети середньої дальності.

Раніше посол Північної Кореї у Великій Британії Чой Іль заявив, що КНДР продовжить випробування в рамках ядерної програми, незважаючи на попередження з боку США і ООН.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином «за доречних обставин» з метою обговорення напруження, що склалося в регіоні внаслідок провокацій з боку КНДР.

«Якщо це буде доречним для мене, щоб зустрітися з ним, я абсолютно мав би за честь зробити це», - заявив лідер США.

«Главком» також повідомляв, що американський президент Дональд Трамп назвав лідера Північної Кореї Кім Чен Ина «тямущим хлопцем». За словами Трампа, північнокорейський лідер отримав владу в дуже юному віці і зміг її утримати, незважаючи на оточення «жорсткими людьми



