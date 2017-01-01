Північна Корея звинуватила ЦРУ в намірі застосувати біохімічну зброю

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Спецслужба США начебто хотіла ліквідувати вище керівництва КНДР

Північна Корея звинуватила Центральне розвідувальне управління США і розвідувальну службу Південної Кореї у змові з метою нападу на лідерів КНДР з допомогою біохімічного зброї.

Про це повідомляє Reuters, з посиланням на заяву міністерства держбезпеки КНДР.

«Центральне розвідувальне управління США і розвідувальна служба Південної Кореї, джерело зла у світі, виношували порочну змову, щоб нашкодити верховному керівництву КНДР», - йдеться в заяві.

Згідно з інформацією видання, в Північній Кореї заявили, що розвідслужби двох країн підкупили північнокорейця на прізвисько Кім і зробили з нього «терориста, повного відрази до верховного керівництва КНДР».

Йому нібито вручили понад 20 тис. доларів і супутниковий передавач-приймач. Так, КНДР заявляє, що Кім повинен був вчинити терористичний акт під час подій в Палаці Сонця, а також на військовому параді та громадській ході.

Для вбивства нібито повинні були використовувати «біохімічні речовини, включаючи радіоактивну речовину і нано-отруйну речовину, летальний результат застосування яких повинен був з'явитися через 6-12 місяців».

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином «за доречних обставин» з метою обговорення напруження, що склалося в регіоні внаслідок провокацій з боку КНДР.

«Якщо це буде доречним для мене, щоб зустрітися з ним, я абсолютно мав би за честь зробити це», - заявив лідер США.

«Главком» також повідомляв, що американський президент Дональд Трамп назвав лідера Північної Кореї Кім Чен Ина «тямущим хлопцем». За словами Трампа, північнокорейський лідер отримав владу в дуже юному віці і зміг її утримати, незважаючи на оточення «жорсткими людьми

Джерело: РБК-Україна