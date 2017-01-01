  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Північна Корея звинуватила ЦРУ в намірі застосувати біохімічну зброю

    • Сьогодні, 00:38
    • Розсилка
    Штаб-квартира ЦРУ
    Штаб-квартира ЦРУ

    Спецслужба США начебто хотіла ліквідувати вище керівництва КНДР

    Північна Корея звинуватила Центральне розвідувальне управління США і розвідувальну службу Південної Кореї у змові з метою нападу на лідерів КНДР з допомогою біохімічного зброї.

    Про це повідомляє Reuters, з посиланням на заяву міністерства держбезпеки КНДР.

    «Центральне розвідувальне управління США і розвідувальна служба Південної Кореї, джерело зла у світі, виношували порочну змову, щоб нашкодити верховному керівництву КНДР», - йдеться в заяві.

    Згідно з інформацією видання, в Північній Кореї заявили, що розвідслужби двох країн підкупили північнокорейця на прізвисько Кім і зробили з нього «терориста, повного відрази до верховного керівництва КНДР».

    Йому нібито вручили понад 20 тис. доларів і супутниковий передавач-приймач. Так, КНДР заявляє, що Кім повинен був вчинити терористичний акт під час подій в Палаці Сонця, а також на військовому параді та громадській ході.

    Для вбивства нібито повинні були використовувати «біохімічні речовини, включаючи радіоактивну речовину і нано-отруйну речовину, летальний результат застосування яких повинен був з'явитися через 6-12 місяців».

    Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином «за доречних обставин» з метою обговорення напруження, що склалося в регіоні внаслідок провокацій з боку КНДР.

    «Якщо це буде доречним для мене, щоб зустрітися з ним, я абсолютно мав би за честь зробити це», - заявив лідер США.

    «Главком» також повідомляв, що американський президент Дональд Трамп назвав лідера Північної Кореї Кім Чен Ина «тямущим хлопцем». За словами Трампа, північнокорейський лідер отримав владу в дуже юному віці і зміг її утримати, незважаючи на оточення «жорсткими людьми

    Джерело: РБК-Україна

    Читайте також
    США ЦРУ КНДР Північна Корея
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ