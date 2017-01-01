Пєсков назвав «качкою» повідомлення про свій візит до Луганська

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Дмитро Пєсков

«Я просто ось з Луганська зараз і телефоную», – іронічно заявив Пєсков

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав «черговою качкою» повідомлення низки ЗМІ про свій таємний візит до Луганська.

«Це чергова «качка», не зважайте на це», – заявив він журналістам, коментуючи відповідні чутки, пише ТАСС.

«Я просто ось з Луганська зараз і телефоную», – іронічно заявив Пєсков, зазначивши, що це жарт.

«А СБУ нехай працює, нехай перевіряє. З приводу Суркова (помічника президента РФ. – Ред.) – теж нехай перевіряють», – зазначив він у відповідь на прохання прокоментувати інформацію про візит до Луганська Суркова.

«Українські платники податків мало заробляють, платять гроші, щоб СБУ займалася серйозними справами, – сказав представник Кремля. – Ось хай СБУ і займається».

Нагадаємо, сайт «Остров» із посиланням на джерело в одній зі спецслужб України повідомив, що у понеділок, 27 березня, в Луганськ таємно прибув Дмитро Пєсков. Мета візиту невідома. Одна з імовірних версій – можлива зміна керівництва «ЛНР».

У Луганській обласній військово-цивільній адміністрації не підтвердили і не заперечили інформацію про приїзд Пєскова до Луганська.

Служба безпеки України перевіряє інформацію про візит Пєскова в окупований Луганськ.

Пізніше ЗМІ з посиланням на джерела в українській розвідці повідомили, що до Луганська прибув радник президента РФ Владислав Сурков.