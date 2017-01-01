Пєсков стверджує, що Путін ще не думає про президентські вибори

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Володимир Путін

Немає таких роздумів, немає таких планів, заявив Пєсков

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що передвиборної президентської кампанії немає, роздумів і планів теж. Про це він сказав журналістам, відповідаючи на питання про можливість участі глави РФ Володимира Путіна в нових виборах як самовисуванця, а не від партії «Єдина Росія».

«Немає передвиборної кампанії, ведеться звичайна робота. Ви бачите графік президента, і, відповідно, немає таких роздумів, немає таких планів», - сказав Пєсков.

15 травня під час візиту до Пекіна Путін, відповідаючи на питання журналістів, заявив, що вважає передчасним говорити про можливість своєї участі в майбутніх президентських виборах.

Вибори президента Росії відбудуться в 2018 році. Про свої плани балотуватися вже заявив лідер ЛДПР Володимир Жириновський. У лютому 2016 року партія «Яблуко» прийняла рішення висунути Григорія Явлінського своїм кандидатом в президенти. Про свій намір брати участь в гонці заявив Олексій Навальний. У «Справедливій Росії» заявили, що свого кандидата висунуть на партійному з'їзді восени.

Джерело: РИА НОВОСТИ