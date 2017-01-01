Пєсков заперечив інформацію з «досьє» на Трампа: російська розвідка за ним не слідкувала

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Пєсков також сказав, що Путін та Трамп мають якомога швидше зустрітися та поговорити

Прес-секретар президента Росії Дмітрій Пєсков заперечив інформацію з «досьє» на Трампа. За його словами, коли Трамп перебував у Москві, російська розвідка за ним не слідкувала. Про це повідомляє «Интерфакс».

«Такого не могло бути. Сотні й тисячі бізнесменів з різних країн світу, в тому числі з США, приїжджають до Москви. Якщо мова йде про законну діяльність — це вільна країна», — сказав Пєсков, коментуючи чутки про слідкування за готельним номером Трампа.

Пєсков також сказав, що Путін та Трамп мають якомога швидше зустрітися та поговорити. На його переконання, це може статися на церемонії інавгурації Трампа.

«Їм все одно доведеться розмовляти. Можна очікувати, що президент Путін привітає Трампа, це стандартна процедура. Далі все буде залежати від їх рішень», — сказав речник російського президента.

За його словами, нинішній стан російсько-американських стосунків вимагає того, щоб лідери «сіли та поговорили».