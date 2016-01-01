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Традицію передачі Вифлеємського вогню містянам в Ужгороді підтримують уже два десятки років

Участь в урочистостях з цього приводу взяв міський голова

Сьогодні ввечері, 24 грудня, у Різдвяному містечку на Набережній Незалежності пластуни передали ужгородцям Вифлеємський вогонь миру, повідомили у прес-службі Ужгородської міської ради.

Участь в урочистій процедурі взяв ужгородський міський голова Богдан Андріїв. Благодатний вогонь понесли додому й десятки ужгородців, які прийшли з лампадками і свічками до центру міста.

Традицію передачі Вифлеємського вогню містянам в Ужгороді підтримують уже два десятки років. За словами керівника ужгородського міського осередку Пласту Людмили Лівак, вогонь із Вифлеєма скаути поширюють із рук у руки.