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    Пластуни передали ужгородцям Вифлеємський вогонь миру

    • Сьогодні, 23:17
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    Традицію передачі Вифлеємського вогню містянам в Ужгороді підтримують уже два десятки років
    Традицію передачі Вифлеємського вогню містянам в Ужгороді підтримують уже два десятки років

    Участь в урочистостях з цього приводу взяв міський голова

    Сьогодні ввечері, 24 грудня, у Різдвяному містечку на Набережній Незалежності пластуни передали ужгородцям Вифлеємський вогонь миру, повідомили у прес-службі Ужгородської міської ради.

    Участь в урочистій процедурі взяв ужгородський міський голова Богдан Андріїв. Благодатний вогонь понесли додому й десятки ужгородців, які прийшли з лампадками і свічками до центру міста.

    Традицію передачі Вифлеємського вогню містянам в Ужгороді підтримують уже два десятки років. За словами керівника ужгородського міського осередку Пласту Людмили Лівак, вогонь із Вифлеєма скаути поширюють із рук у руки.

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