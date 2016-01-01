Пластуни принесли у Раду Вифлеємський вогонь миру

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Передаючи вогонь, скаути заспівали пісню

Представники Національної скаутської організації України «Пласт» принесли у сесійну залу Верховної Ради Вифлеємський вогонь миру, передає прес-служба ВР.

«До нас завітали пластуни! Дякуємо, що принесли нам Вифлеємський вогонь миру», – йдеться у повідомленні парламенту у Twitter.

Нагадаємо, 16 грудня українські скаути передали Вифлеємський вогонь миру президенту України Петру Порошенку.

Зазначимо, акцію Вифлеємський вогонь миру започаткувала у 1986 році австрійська телерадіокомпанія ORF з міста Лінц. Із самого початку акція планувалася з метою підтримки неповносправних дітей та всіх, хто потребує допомоги та уваги в передріздвяний час. Цю благородну справу відразу ж взяли в свої руки скаути.

Щороку представники ORF та австрійські скаути беруть Вогонь на місці народження Ісуса Христа у Вифлеємі, а далі транспортують його літаком до Австрії. Після урочистостей у Віденському кафедральному соборі естафета передається до сусідніх країн. Саме із рук в руки, від одного пластового осередку до іншого, Вифлеємський вогонь долає безліч кордонів і потрапляє до всіх, хто чекає на світло тепла, миру, злагоди і сподівання, мандрує із заходу на схід, долаючи кордони і єднаючи християн у переддень Різдва Христового.

Пластуни першими з українських скаутів приєдналися до передачі вогню 20 років тому.