  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Платинум Банк докапіталізовано на 120 млн грн

    • 29 Грудня, 17:13
    • Розсилка
    Платинум Банк
    Платинум Банк

    Тепер економічні показники банку відповідають нормативам НБУ

    Капітал Публічного акціонерного товариства «Платинум Банк» докапіталізовано на 120 млн грн. Про це повідомляє прес-служба банку.

    «Капітал Публічного акціонерного товариства «Платинум Банк» збільшено на 120 млн грн у рамках раніше заявленої акціонерами програми капіталізації, розробленої для забезпечення відповідності діяльності банку та його економічних показників нормативам Національного банку України», - йдеться у повідомленні. 

    Читайте також

    Нагадаємо, сьогодні Національний банк України заявив, що другій двадцятці банків за розмірами активів необхідно досягнути позитивних значень показника достатності капіталу до 1 січня 2017 року. «Банки, які не забезпечать досягнення позитивного значення достатності капіталу за станом на 1 січня 2017 року, будуть визнані неплатоспроможними», – попередили в НБУ.

    Читайте також
    Нацбанк банки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ