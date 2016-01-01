Платинум Банк докапіталізовано на 120 млн грн
- 29 Грудня, 17:13
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Тепер економічні показники банку відповідають нормативам НБУ
Капітал Публічного акціонерного товариства «Платинум Банк» докапіталізовано на 120 млн грн. Про це повідомляє прес-служба банку.
«Капітал Публічного акціонерного товариства «Платинум Банк» збільшено на 120 млн грн у рамках раніше заявленої акціонерами програми капіталізації, розробленої для забезпечення відповідності діяльності банку та його економічних показників нормативам Національного банку України», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні Національний банк України заявив, що другій двадцятці банків за розмірами активів необхідно досягнути позитивних значень показника достатності капіталу до 1 січня 2017 року. «Банки, які не забезпечать досягнення позитивного значення достатності капіталу за станом на 1 січня 2017 року, будуть визнані неплатоспроможними», – попередили в НБУ.