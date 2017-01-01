«Платинум Банк» заборгував вкладникам майже 5 млн гривень
- Сьогодні, 16:29
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Фонд гарантування вкладів здійснюватиме виплати 203 тисячам вкладників банку
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб підрахував суму виплат вкладникам «Платинум Банку».
Таким чином Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оприлюднив інформацію щодо кількості вкладників банку у різних областях.
Тепер ФГВФО має здійснити виплату понад 203 тисячам вкладників банку на загальну суму 4,87 мільйона гривень.
11 січня ПАТ «Платинум Банк» віднесено до категорії неплатоспроможних.
Фонд гарантування вкладів уже призначив тимчасову адміністрацію у збанкрутілому «Платинум Банку».
Нагадаємо, фінансовий аналітик пояснив, який сценарій чекає на «Платинум Банк».
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