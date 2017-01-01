Платники ЄСВ заборгували Пенсійному фонду майже 19 мільярдів гривень

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Очільник Пенсійного фонду Олексій Зарудний

Цього року у Пенсійному фонді все ж очікують на зменшення боргів на понад 3,2 млрд грн

Голова Пенсійного фонду Олексій Зарудний в інтерв’ю «Главкому» розповів, що платники єдиного соцвнеску заборгували фонду майже 19 млрд грн. Водночас у 2017 році очікується зменшення боргів не менш як на 3,2 мільярда гривень.

«Майже 19 мільярдів гривень – це сума, яку підприємства – платники єдиного соціального внеску заборгували Пенсійному фонду. Основна частина (11 мільярдів гривень) – це заборгованість із відшкодування пільгових пенсій. Цьогоріч планується зменшення боргів не менш як 3,2 мільярда гривень», - зазначив Зарудний.

Також він підтвердив інформацію про те, що відповідні справи уже дійшли до Європейського суду з прав людини.

«Є і там справи, і є багато справ, що розглядаються в судах України, є рішення, що перебувають на виконанні – є певна черга в органах Державного казначейства. До 4 мільярдів за рішеннями судів має бути виплачено з державного бюджету. Вони здійснюються за мірою надходження коштів на відповідну статтю. Але це відбувається через виконавчу службу, Держказначейство, не через нас», - пояснив голова Пенсійного фонду.

Чиновник нарікає, що суди по-різному трактують законодавство, приймаючи рішення популістського характеру перед виборами.

«Варто згадати, наприклад, питання дітей війни. Коли було прийнято законодавство, що їм на 30% збільшується пенсія, ані в Пенсійному фонді, ані в державному бюджеті це не було підкріплено ресурсами. Тоді ця норма відтерміновувалася, потім до неї вносилися зміни. Але деякі люди зверталися до суду, деякі суди приймали рішення на їхню користь. Ці рішення – у черзі на виконання. І деякі дійшли до Європейського суду з прав людини», - резюмував Зарудний.

Також глава Пенсійного фонду повідомляв, що в Україні з 12 мільйонів пенсіонерів продовжують працювати близько 2,3 млн осіб.

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